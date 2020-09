MAJ : La piste Mattéo Guendouzi s’annonce compliquée (RMC Sport)

L’une des priorités du PSG dans ce mercato est de recruter au milieu de terrain. Beaucoup de noms circulent ces dernières semaines et ce mercredi soir, l’Equipe nous fait savoir que le PSG a réactivé la piste menant à un ancien de ses titis, Mattéo Guendouzi. Afin de ne pas payer les 35 millions d’euros, le PSG envisagerait d’inclure Julian Draxler dans la transaction. L’international allemand, qui souhaite rester au PSG jusqu’à la fin de son contrat (juin 2021), pourrait toute de même se laisser tenter au vu “du standing et des ressources susceptibles” des Gunners. La piste Guendouzi “satisfait aux critères des « joueurs formés localement » pour la liste A de la Ligue des champions, et répond au vœu de « franciser » un peu l’effectif“, assure le quotidien sportif qui conclut en expliquant que l’international espoirs a refusé les propositions Valence CF, de Villarreal et de l’Atalanta Bergame. Un temps intéressé, le FC Barcelone n’est plus dans la course.

MAJ [22h16] RMC Sport confirme que le PSG a réactivé la piste de Mattéo Guendouzi au début du mois d’août, une réunion a même eu lieu à Lisbonne lors du Final 8, mais que cette dernière s’annonce compliquée. Ce dossier est même au point mort assure le média sportif même si le joueur aime les Rouge & Bleu et souhaiterait venir. RMC Sport – qui explique que l’Atlético est aussi sur les rangs – conclut en indiquant que l’idée d’un prêt avec option d’achat obligatoire a été évoquée pendant les négociations.