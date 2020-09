Le PSG s’intéresse à El Shaarawy (Téléfoot)

Avec le départ d’Edinson Cavani, le PSG est à la recherche d’une doublure pour Mauro Icardi. Alors qu’Eric Maxim Choupo-Moting pourrait faire son retour, le PSG a également d’autres pistes en tête. Et selon les informations de Téléfoot (La Chaîne), les dirigeants parisiens seraient entrés en contact avec l’entourage de Stephan El Shaarawy. Cette piste est menée par Leonardo pour la fin du mercato estival. L’international italien (27 ans) souhaite quitter la Chine et le Shanghai Shenhua, qu’il a rejoint durant l’été 2019. Téléfoot nous fait savoir que le PSG n’est pas seul sur le dossier puisque la Juventus Turin, l’AS Roma – club où il a déjà évolué entre 2016 et 2019 – mais également l’Atlético de Madrid s’intéressent à El Shaarawy. .