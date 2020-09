Le PSG sonde le marché pour Julian Draxler (Sport 1)

Julian Draxler a encore un an de contrat avec le PSG. Le milieu allemand n’a que très peu joué la saison dernière (20 matches toutes compétitions confondues, 0 but, 6 passes décisives) mais il se sent bien à Paris et espère continuer l’aventure avec les Rouge & Bleu. Du côté de ses dirigeants, c’est une tout autre histoire. Ils souhaitent se débarrasser de leur international allemand, qui a réalisé une bonne première saison avant de petit à petit disparaître. Selon les informations de Sport 1, les dirigeants parisiens sondent actuellement le marché afin de trouver une porte de sortie à Draxler. Mais son salaire est un point noir dans cette optique. Le média germanique rappelle que le Hertha Berlin aimerait le faire revenir en Bundesliga même si ce dossier s’annonce compliqué. Le numéro 23 parisien est estimé à 24 millions d’euros par Transfermarkt. Interrogé sur son avenir par Sport 1, Julian Draxler a préféré botter en touche. “Je vais maintenant me concentrer pleinement sur la sélection. Ensuite, nous verrons comment les choses se passent dans le club.“