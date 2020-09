Le PSG songe à proposer un nouveau contrat à Choupo-Moting (L’E)

Eric Maxim Choupo-Moting, héros du quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame (1-2) se retrouve actuellement sans club, son contrat avec le PSG ayant pris fin à l’issue de la finale perdue de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Mais comme pour Sergio Rico, un retournement de situation n’est pas impossible. En effet, selon les informations de L’Equipe, Leonardo songerait à proposer un nouveau contrat d’un an à l’international camerounais. Les raisons de cette volte-face sont nombreuses. Économique (la crise du coronavirus a impacté les finances du club et il ne peut pas se permettre de trop grosses folies) une pénurie en attaque mais également le souhait de “conserver la dynamique et l’ambiance de groupe créées ces derniers mois.” Le quotidien sportif explique que le directeur sportif a tout de même des réserves sportives sur Choupo mais le fait que plusieurs joueurs aient demandé qu’il prolonge a pesé dans la balance. Thomas Tuchel – qui est à l’origine de son arrivée en 2018 – aurait également poussé dans ce sens. Sur ce dossier Leonardo “fait un pas en direction de l’entraîneur parisien. Comme pour pacifier une relation souvent équivoque, alors que les dossiers chauds du mercato restent encore à boucler“, conclut l’Equipe.