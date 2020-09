Le retour des Parisiens à l’entraînement en images

Après quelques jours de vacances, les joueurs du PSG ont retrouvé le Camp des Loges et l’entraînement ce vendredi après-midi afin de préparer au mieux les prochaines échéances en Ligue 1 (Lens, OM, Metz et Nice). Une reprise inédite qui a eu lieu sans six joueurs positifs au Covid-19 (et donc en quatorzaine chez eux) et d’autres membres de l’effectif présents avec leurs sélections respectives. Ainsi une dizaine de joueurs parisiens ont foulé la pelouse du centre d’entraînement aujourd’hui dont Jesé Rodríguez, de retour à Paris depuis quelques jours. Cependant, comme le rapporte Le Parisien, Alphonse Areola (27 ans) – de retour d’un prêt au Real Madrid – n’était pas présent à cette reprise. Une “sortie du PSG se négocie actuellement”, précise le quotidien francilien. Le Stade Rennais est notamment intéressé par le Titi du PSG (sous contrat jusqu’en 2023) en cas de départ de leur portier – Édouard Mendy – à Chelsea.

Les joueurs parisiens présents à la reprise de l’entraînement