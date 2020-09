Le Stade de Reims touché au moral avant de jouer le PSG

Après avoir affiché sa fierté de retrouver l’Europe cinquante-sept ans après, le Stade de Reims a vécu hier une désillusion. Le troisième tour des qualifications en Europa League aura été fatal à des Champenois sans inspiration. Aucun but face aux Hongrois du MOL Fehérvár Football Club (0-0) au stade Sóstói, une séance de tirs au but manquée (4-1) avec deux échecs d’entrée et au revoir l’Europe.

“On a manqué de prise d’initiatives et de qualité pour pouvoir faire la différence. On a laissé les Hongrois dans leur confort et on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes”, a regretté David Guion, l’entraîneur du Stade de Reims. “On s’est créé très peu d’occasions et on n’a pas fait ce qu’il fallait durant 120 minutes pour pouvoir l’emporter. Le regret, c’est qu’il y avait la place pour l’emporter. Il y a beaucoup de déception dans le vestiaire mais il faudra être capables de se remobiliser et surtout de rebondir.” Car dimanche (21h, Téléfoot), au stade Auguste Delaune, il s’agira d’affronter un PSG bien décidé à prendre trois points pour se rapprocher de la tête du classement. Le Stade de Reims n’a pris qu’un point en quatre matches de Ligue 1 et pointe à la 19e place du classement. Entre un début de saison totalement manqué et la fatigue d’un match perdu avec 120 minutes de jeu, le prochain adversaire du PSG a le profil de la victime parfaite. Mais rien n’est jamais écrit d’avance.

Le XI du Stade de Reims hier: Rajkovic, Faes, Konan, Abdelhamid, Chavalerin, Kutesa (Donis 69e), Zeneli (Sierhuis 62e), Dia, Berisha (Toure 79e), Munetsi, Foket.