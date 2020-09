Le tirage au sort de la Ligue des Champions se déroulera le 1er octobre

Finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va essayer de soulever cette saison ce trophée qu’il chéri tant. Pour cette édition 2020/2021, le club de la capitale fera partie des favoris de la compétition, bien qu’elle se jouera dans des conditions particulières à cause des conditions sanitaires actuelles.

Le 1e octobre prochain, les Rouge & Bleu découvriront leurs adversaires pour les phases de poule. Le tirage au sort de la C1 se déroulera à Nyon à 19h00, même si celui-ci devait de base se dérouler à Athènes. Mais pour cause de COVID, il sera finalement réalisé en Suisse.

De plus, et sans surprise, cette réunion se tiendra sans représentant de clubs ni journalistes. Seuls les vainqueurs des distinctions remises aux meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison 2019-2020.