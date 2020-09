Leca : “Le groupe du PSG fait partie des cinq ou six meilleurs du monde”

Jeudi soir (21 heures, Canal +), le PSG se déplace sur la pelouse de Lens dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Un match pour lequel le PSG sera énormément amoindri, sept de ses joueurs ayant contracté la Covid-19. Mais pour autant, le PSG sera toujours dangereux assure Jean-Louis Leca, le gardien du club nordiste.

“Avec Bastia, quand on a battu Paris, c’était avec Zlatan, Cavani et Verratti mais l’année d’avant, on en avait pris 3 ou 4 chez nous avec soi-disant l’équipe B. Mais cette équipe B aujourd’hui peut être titulaire partout en France, rappelle le portier en conférence de presse. Quand on voit ce que Paris a fait en Champions League, il ne faut pas que on onze joueurs mais un groupe. Ce groupe fait partie des cinq ou six meilleurs du monde. Aujourd’hui on reste le petit. On va se défendre, ça va être un match compliqué. Quand on un calendrier qui sort, on ne dit pas qu’on va prendre des points contre ces équipes. On ne s’avoue pas vaincu, on va se battre avec notre cœur.”

Jean-Louis Leca qui a tenu à défendre les joueurs du PSG qui ont été touchés par le Coronavirus.

“Ça peut arriver dans n’importe quelle équipe, n’importe quel club. Ça peut arriver dans un groupe. Au quotidien, un groupe vit à l’entraînement, ça se pousse, ça se chambre, ça joue aux cartes et ça peut très vite se refiler ce virus et c’est ce que vit Paris aujourd’hui. Regret de ne pas affronter Neymar et Mbappé ? Derrière Ronaldo et Messi, Mbappé et Neymar sont les deux meilleurs joueurs du monde mais je ne pense pas qu’on soit focalisé sur Paris. Le groupe est dans une mission ou concentration totale pour le maintien. Il y a trois semaines, on aurait joué contre eux mais l’histoire est comme ça et on ne jouera pas contre eux.“