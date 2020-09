Leca : “On a joué avec notre cœur”

Le RC Lens a créé la surprise de cette deuxième journée de Ligue 1 en battant le PSG (1-0), certes diminué. Gardien et capitaine des Sang et Or, Jean-Louis Leca a tenu à louer la prestation de son équipe, qui a joué avec le cœur. “C’est bien ce que l’on a fait mais il y a encore du boulot, tempère le portier nordique sur Canal +. On a joué avec notre cœur face à un Paris remanié. Notre mission, ce n’est pas de battre le PSG mais de se maintenir en Ligue 1. Il ne faut pas s’enflammer. […]On dédie cette victoire au peuple lensois.“