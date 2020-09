Lens / PSG : les notes des Parisiens

Il y avait trop d’absents au PSG, trop dans le même secteur : offensif. Même si Kalimuendo et Ruiz ont franchement apporté, on ne se passe pas comme ça de Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar et même Draxler. Conséquence, une disette en attaque et même zéro occasion en seconde période alors que le PSG devait courir après le score après la 57e minute et la boulette au pied de Bulka. On espérait un bon Sarabia, il a été invisible, faible physiquement et peu aidé sur son côté droit par… Kurzawa. La défense n’était pas sereine, Kehrer et Kimpembe étant friables face à de faibles attaquants nordistes. La satisfaction est venue de l’entre-jeu qui a accaparé la balle malgré une semaine d’entraînement dans les jambes. Mais Verratti, omniprésent, ne peut pas tout faire non plus. Et voilà, le PSG perd d’entrée. Rendez-vous dimanche contre Marseille. Et la situation est inquiétante car le physique est juste pour enchaîner. Les défections sont elles bien là…

Les notes des joueurs du PSG

Les notes de Canal Supporters : Bulka 3 / Kurzawa 3,5 / Kehrer 3 / Kimpembe 4 / Bernat 4 / Herrera 4 / Verratti 6 / Gueye 4 / Sarabia 3 / Kalimuendo 6 / Ruiz 6