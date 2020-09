Lens / PSG : Quel onze de départ (par défaut) choisira Tuchel ?

Heureux les supporters du PSG qui ne s’ennuient jamais avec leur club. Un match de Ligue 1 comptant pour la deuxième journée chez un promu, Lens, surtout réputé pour son public mais privé largement de celui-ci à cause d’une jauge de 5000 personnes in situ maintenue, voilà qui pouvait sembler morose… Mais non, avec le PSG “show must go on”… Alors listons ce qui a agrémenté ce match du 29 août décalé :

pas qualifié, Thomas Tuchel qui doit gérer son maigre effectif puisque le PSG jouera également dimanche contre l’OM, puis face à Metz (le 13), puis à Nice (le 17)…

Et voilà comment on fait d’un Lens-PSG un sac de nœuds ! Quel onze de départ (par défaut) choisira donc Thomas Tuchel ? Marcin Bulka va normalement disputer son deuxième match de Ligue 1. En défense, on devrait retrouver une ligne Dagba-Kehrer-Kimpembe-Bernat, même si L’Equipe voit plutôt Layvin Kurzawa à droite. Au milieu de terrain un trio compétitif est parti pour débuter, il est composé de Gueye, Verratti et Herrera. Concernant l’animation offensive, il faudra compter sur Sarabia et Draxler. En pointe, Arnaud Kalimuendo, annoncé comme revenu blessé de sélection par Thomas Tuchel, est en pole. L’attaquant de 18 ans a réalisé des examens pour ses adducteurs côté droit et a participé normalement à la séance d’entraînement hier après-midi. L’alternative se nommant Jesé.

Feuille de match du Lens/PSG

2e journée de Ligue 1 Uber Eats | Jeudi 10 septembre 2020 à A 21h au stade Bollaert-Delelis en direct sur Canal Plus|Arbitre : Hakim Ben el Hadj | VAR : Hamel et Lepaysant

RCL : Leca – Gradit, Badé, Medina – Clauss, Cahuzac (c), Doucouré, Sylla – Kakuta – Sotoca, Ganago

parmi : Farinez, Michelin, Fortes, Gradit, Boura, Perez, Mauricio, Robail, Banza, Jean Entraîneur : Haise