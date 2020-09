Leonardo a également été touché par le Covid-19 selon son épouse

Décidément, le Covid-19 n’épargne pas grand monde au PSG. Alors que l’effectif du club de la capitale compte plusieurs cas positifs ces derniers semaines, les dirigeants ont pu également être touché. C’est le cas de Leonardo, le directeur sportif parisien. En effet, son épouse, Anna Billò a confié que son mari a été victime du virus pendant le confinement au printemps dernier. Leonardo a eu du mal à s’en remettre et a été durement touché.

“Le Covid ? Je l’ai eu, toute la famille l’a eu. Leonardo aussi. Thomas, le plus jeune, l’a eu au début, quand la France est passé en confinement : forte fièvre, gros maux de tête et la gorge pleine de plaques rouges. Pendant trois jours, cela a été terrible. Après 10 jours, cela a été Leonardo et moi : nous avons perdu le goût et l’odorat, puis nous avons eu de la fièvre et des problèmes respiratoires, raconte Anna Billò à Sportsweek, le supplément hebdomadaire de la Gazzetta dello Sport. Et 25 jours plus tard, Leonardo et moi étions toujours positifs. Cela a été long et difficile. Après un mois et demi, nos tests négatifs sont enfin arrivés.“