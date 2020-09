Leonardo : “Ce match a été hors de contrôle”

Pour la première fois depuis 2011, le PSG s’est incliné face à l’OM (0-1), au Parc des Princes, à l’occasion de la 3ème journée de Ligue 1. Un match très tendu avec notamment 14 cartons jaunes et 5 cartons rouges. Après la rencontre, le directeur sportif du PSG – Leonardo – est revenu sur l’arbitrage de Jérome Brisard lors de ce Classique, au micro de la chaîne Téléfoot. Il a également évoqué la bagarre générale qui s’est déroulée en fin de match (cinq cartons rouges dont trois pour le PSG).

L’arbitrage du soir

Leonardo : “14 jaunes et 5 rouges, ce match a été hors de contrôle. Je ne comprends pas pourquoi on n’a pas Turpin ou Buquet pour arbitrer ce match. On a un arbitre qui a arbitré une finale de la Coupe de la Ligue mais il n’a pas l’expérience pour ce genre de matches. Il est encore en chemin (en progression). On a d’autres arbitres.”

La bagarre générale en fin de match

Leonardo : “On a perdu la tête. Je ne vais même pas commenter ce qui s’est passé. Il y a des images, on verra ce qui s’est passé. Neymar m’a dit : ‘la télévision sert à juger’. On a 5 rouges, il y a des problèmes disciplinaires, on ne sait pas ce qui va se passer. On va devoir gérer ça. L’arbitre a perdu la fin de match, la tranquillité. Ce n’est pas pour critiquer le Championnat français mais je pense que pour un match comme ça, quand tu as deux arbitres dans l’élite, il faut que l’un des deux soit là (…) La bagarre, c’est très grave. On va gérer avec nos joueurs en interne. Il faudra tout juger pour prendre une position cohérente mais la situation est grave.

Tuchel en danger après les deux défaites ?

Leonardo : “Je ne vais pas en parler après un match comme ça. C’était la première journée de certains Championnats en Europe. Normalement quand on sort de Ligue des champions, on respire un peu… Là, on a eu le problème du Covid. On ne peut pas oublier ce qu’on vit, on vit une épidémie, dans un contexte compliqué depuis six mois pour tout le monde.”

La performance de l’équipe

Leonardo : “Je pense que l’équipe a fait un bon match. Si c’était un match de boxe, on aurait gagné… On a créé on pouvait gagner mais on a perdu. Les images seront vues et jugées. Florenzi ? On est très content. Je pense que l’équipe, même dans des conditions comme ça, a bien joué. C’était un match de haut niveau.”