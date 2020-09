Leonardo commence à sonder le terrain pour Skriniar via un intermédiaire (Sky)

Pour poursuivre comme il le souhaite son mercato, l’Inter Milan doit faire entrer de l’argent dans ses caisses. Et une vente d’un joueur comme Milan Skriniar (25 ans), laissé de coté par Antonio Conte lors des dernières échéances de la saison, peut être un moyen de faire entrer une cinquantaine de millions. Un club pourrait être très intéressé par le profil du défenseur central slovaque passé par la Sampdoria (acheté 34M€ en 2017 par l’Inter). Et il s’agît du PSG, selon Sky Sport. “Leonardo n’a présenté aucune offre officielle, mais il commence à sonder le terrain grâce au travail d’un intermédiaire. Il faudra quelques jours pour arriver à la formulation d’une proposition, mais après le départ de Thiago Silva, il est presque certain que les Parisiens essaieront d’amener un joueur fort en Ligue 1 et Skriniar pourrait être juste le bon profil.” Affaire à suivre.