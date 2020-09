Leonardo n’envisage pas de recruter à gauche pour le moment (LP)

C’est la très mauvaise nouvelle de ce début de saison, entré en cours de jeu face au FC Metz (1-0, première journée de Ligue 1), Juan Bernat est sorti sur blessure suite à une torsion du genou gauche. Ce jeudi, la confirmation est tombée : le latéral gauche ibère souffre d’une rupture isolée des ligaments du genou. L’ancien bavarois devrait être absent au moins pendant six mois, une éternité en somme. De quoi faire bouger les pions de Leonardo sur le marché ? Rien n’est moins sûr.

Désormais, avec la suspension de six matches de Layvin Kurzawa, Thomas Tuchel devra compter sur le seul Mitchel Bakker à ce poste, ou l’option Abdou Diallo. La question est désormais de savoir si Leonardo, directeur sportif francilien, tentera un coup sur le marché pour palier à cette situation délicate. Et selon les informations du Parisien la réponse est simple et limpide : dans l’état actuel des choses, le PSG n’envisage pas de faire signer un nouveau latéral gauche. Le fait est que la crise liée au Covid19 réduit très largement la marche de manœuvre sur le mercato et que d’autres priorités, notamment au milieu de terrain, existent.