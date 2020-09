Leonardo : “On a appris par la presse que Mbappé était testé positif”

On l’a appris ce lundi soir, Kylian Mbappé a été testé positif à la Covid-19 à la veille du match contre la Croatie et a immédiatement quitté le rassemblement des Bleus. L’attaquant parisien est d’ores et déjà forfait pour les matches de Ligue 1 du PSG contre Lens (jeudi) et Marseille (dimanche). Invité de l’After de RMC, Leonardo s’est emporté au sujet de la FFF, qui ne lui a même pas communiqué le test positif de son joueur.

“Je trouve ça inacceptable. C’est inacceptable. On a appris par la presse qu’on avait un autre joueur testé positif. Il communique, il envoie le joueur chez lui et nous, on ne le sait pas, s’offusque le directeur sportif parisien sur les ondes. Personne de la Fédération ne nous a contactés. Le président n’a pas appelé notre président. Le médecin n’a pas appelé notre médecin. […]Pour avoir l’information, on a dû appeler Kylian. C’est sûr que l’on va gérer maintenant parce qu’on y tient beaucoup. Mais c’est incroyable. Tout le monde fait la morale au PSG, “le PSG il a mal géré, personne ne comprend rien.” Mais quand il arrive ça, c’est encore le PSG qui gère mais personne ne dit rien. C’est toujours le PSG le mauvais dans l’histoire. […]Tout le monde fait la morale au PSG mais après, le PSG subit la situation et sans rien savoir. C’est un manque de respect.“