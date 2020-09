Leonardo sera l’invité du Canal Football Club

Le Paris Saint-Germain sort d’une saison 2019-2020 pour le moins extraordinaire avec ce championnat avorté et la première finale de Ligue des champions de sa jeune histoire perdue face au FC Bayern. Désormais, il va falloir entamer la nouvelle saison, tout en négociant de la meilleure des manières le mercato estival qui s’étendra jusqu’au 5 octobre prochain. En somme, un moment charnière. Et on le sait, Leonardo sait prendre la parole au moment opportun : ainsi, le décideur auriverde sera l’invité exceptionnel du Canal Football Club ce dimanche 19h15 sur Canal Plus, après le Lyon/PFC en D1. L’occasion pour lui, on s’en doute, de faire passer quelques petits messages…