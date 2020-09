L’Equipe de France Espoirs s’impose en Géorgie (0-2), Dagba titulaire

Comme certains de ses coéquipiers, Colin Dagba a été appelé en sélection lors de cette trêve internationale. Le latéral droit parisien a été sélectionné avec l’Equipe de France Espoirs. Les Espoirs qui jouaient un match de qualification à l’Euro 2021 en se déplaçant en Georgie. Pour cette rencontre, Colin Dagba était titulaire et a joué tout le match. Le début de match est totalement dominé par les Bleuets, qui vont trouver le poteau par l’intermédiaire de Jeff-Reine Adelaide (7e). Trois minutes plus tard, la France va de nouveau toucher du bois par l’intermédiaire de Kamara après une parade du gardien géorgien (10e). Décidément, les poteaux sont les héros de cette première période. Cette fois-ci c’est le Géorgien, Tabatadze qui voit sa frappe puissante s’écraser sur le poteau de Lafont (16e). Les deux équipes vont ensuite se procurer quelques situations sans pour autant se montrer dangereuse. C’est finalement la France qui va ouvrir le score. Sur un coup franc de Guendouzi, Beriashvili marque contre son camp (0-1, 37e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur cette légère avance française. En seconde période, les débats sont plus équilibrés, les deux équipes se procurent quelques occasions sans pour autant se montrer dangereuse. Il faut attendre les toutes dernières minutes du match pour voir un nouveau but. Après une faute du gardien sur Mbeumo, Odsonne Edouard – formé au PSG – se présente et trompe le gardien en le prenant à contre-pied (0-2, 91e). La France s’impose donc et se classe deuxième de son groupe, à trois points du leader, la Suisse.