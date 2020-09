Choupo-Moting désirait “au minimum deux saisons supplémentaires” (L’E)

Après deux saisons au PSG, Eric Maxim Choupo-Moting ne prolongera pas son contrat avec le club de la capitale, comme l’a confirmé Thomas Tuchel en conférence de presse. “Je regrette son choix. C’était un gars important et il l’a prouvé en Ligue des champions. C’est à nous de trouver une autre solution.” Après avoir étendu son contrat de deux mois afin de participer aux finales de coupes nationales et au “Final 8” de Ligue des champions, l’international camerounais avait notamment participé à la belle campagne du PSG en C1 avec un but décisif face à l’Atalanta Bergame en quarts de finale (2-1).

Ainsi, le club de la capitale a proposé une prolongation de contrat d’une année à Eric Maxim Choupo-Moting comme l’indique lequipe.fr. “Leonardo lui a proposé une prolongation d’une saison, début septembre” Cependant, le joueur de 31 ans (qui depuis 2011 a toujours quitté ses clubs libre de tout de contrat) a refusé, “pas à cause du salaire, de l’ordre de 300 000 euros brut mensuels, mais pour sa durée jusqu’en juin 2021″ précise le quotidien sportif sur son site internet. En effet, Choupo-Moting désirait “au minimum deux saisons supplémentaires, ce qu’il cherche désormais par ailleurs via l’agence allemande Rogon qui le représente.” Le natif d’Hambourg pourrait poursuivre sa carrière en Allemagne ou en Italie (un intérêt du Torino).

Statistiques 2019-2020 d’Eric Maxim Choupo-Moting