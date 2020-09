Les chiffres avant le Classique PSG / OM

Jour de match, jour de Classique ! Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain accueille l’Olympique de Marseille au Parc des Princes pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Privé d’énormément d’éléments du fait du Covid, le PSG s’avance avec pas mal d’incertitudes. Et le club parisien, par le biais de son site officiel, a partagé quelques chiffres liés à ce rendez-vous très particulier du football français.

C’est ainsi le 98e match entre le PSG et l’OM. Le bilan est assez nettement en faveur du club parisien : 43 succès, 22 nuls et 32 revers. Mieux, le PSG reste sur une incroyable série de 20 rencontres sans défaite contre Marseille. À l’échelle de l’hexagone, il n’y a que trois équipes qui ont connu une série si sombre : le FC Nantes (22), Angers (22) et Saint-Etienne (21). La dernière fois que le club de la capitale s’est incliné à domicile face à l’ennemi phocéen, c’était le 28 février 2010 sur le score sec de 0-3 (11 succès et 1 nuls). En 50 matches au Parc des Princes entre ces deux équipes, la balance penche largement en faveur du PSG : 28 succès, 12 nuls et 9 revers.