Les chiffres avant OGC Nice / PSG

Après leur victoire face au FC Metz en milieu de semaine (1-0), les joueurs du PSG voudront enchaîner par un deuxième succès consécutif face à l’OGC Nice, dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1 (à 13h sur Canal Plus et Téléfoot). Sur son site internet, le club de la capitale a dévoilé quelques chiffres avant cette confrontation face aux Niçois.

Ainsi, les deux clubs vont s’affronter pour la 74ème fois en rencontre officielle avec un bilan à l’avantage du PSG : 30 victoires, 21 matches nuls et 22 défaites. Les Parisiens restent notamment sur 6 victoires lors des 7 derniers matches en Ligue 1 dans le stade de l’OGC Nice. Par le passé, le PSG avait déjà joué à cet horaire inhabituel de 13h en Championnat. C’était déjà face à Nice le 8 mars 2018 (victoire 2-1 du PSG).

Cette rencontre marquera également le 500ème match officiel du PSG depuis le début de l’ère QSI en 2011. “Le bilan est de 361 victoires (72%), 78 matches nuls (16%) et 60 défaites (12%), pour 1189 buts marqués et 398 buts encaissés.” Présent dans le groupe pour cette rencontre, Marco Verratti pourrait disputer son 318ème match avec le maillot des Rouge et Bleu et ainsi intégrer le top 5 des joueurs les plus capés du club, à égalité avec Bernard Lama.