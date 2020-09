Les chiffres avant RC Lens / PSG

Ce jeudi soir, c’est le grand retour du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Pour le compte de la deuxième journée, le PSG fait face au RC Lens sur la pelouse du Stade Bollaert. Et avant cette partie, le club parisien a partagé, via son site officiel, quelques chiffres.

Ainsi, ce soir, ce sera le 83e match entre le PSG et le RC Lens. La balance penche assez nettement en faveur des Parisiens avec 40 succès, 19 nuls et 23 revers. Le club de la capitale n’a plus connu le goût de la défaite face aux Sang et Or depuis un long moment puisque cela remonte au 5 novembre 2006. C’était une défaite à domicile 3-1. Ce qui fait une série de 12 matches consécutifs sans défaites. La dernière fois que le PSG s’est rendu sur les terres lensoises, cela remonte à pas moins de dix années : c’était le 26 septembre 2010 (victoire 0-1).

Ce jeudi, ce sera donc le premier match du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Une entame de saison qui réussit plutôt bien aux Rouge et Bleu car ils restent, en effet, sur cinq succès de rang lors de leur première rencontre de la saison. Enfin, les rencontres entre le PSG et le RC Lens sont souvent gage de buts : sur les 82 matches, pas moins de 253 buts ont été inscrits.