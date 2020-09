Les chiffres de la victoire du PSG face à l’OGC Nice

Dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé face à l’OGC Nice (3-0) et a enfin lancé sa saison 2020-2021. Les Parisiens ont notamment pu compter sur les belles performances de Keylor Navas, Angel Di Maria et Kylian Mbappé. Via son site internet, le club de la capitale a dévoilé quelques chiffres de ce succès parisien sur la pelouse de l’OGC Nice.

Et pour son premier match de la saison avec le maillot du PSG, Kylian Mbappé a été l’un des grands artisans de cette victoire. L’international français a provoqué un pénalty, qu’il a lui-même transformé. Depuis son arrivée au PSG en 2017, Mbappé a provoqué 7 penalties en Ligue 1 (pour 2 réalisations sur 3 tentatives), aucun joueur du championnat ne fait mieux. Ce qui correspond à un pénalty provoqué toutes les 872 minutes. De son côté, Neymar Jr a provoqué 5 pénaltys depuis 2017, comme le rapporte le site officiel de la Ligue 1.

Buteur face aux Niçois, Marquinhos a marqué son 6ème but en 2020 toutes compétitions confondues, un record depuis son arrivée au PSG en 2013. De nouveau décisif dans un match du PSG, Angel Di Maria est impliqué dans 105 buts (48 buts, 57 passes décisives) depuis ses débuts avec le club de la capitale en 2015. Seuls Edinson Cavani (125) et Kylian Mbappé (110) font mieux que l’international argentin depuis 2015-2016. Enfin pour rappel, Marco Verratti a intégré le top 5 des joueurs les plus capés de l’histoire du PSG – à égalité avec Bernard Lama – avec 318 matches disputés.