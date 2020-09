Les chiffres de la victoire parisienne contre le FC Metz

Ce mercredi soir, dans une rencontre en retard de la première journée, le PSG a glané sa première victoire en championnat en venant difficilement à bout du FC Metz sur le plus petit des scores grâce à un but de Julian Draxler. Sur son site officiel, le club parisien a partagé quelques chiffres liés à ce succès.

Entré en cours de match contre le FC Metz à dix minutes du terme, Bandiougou Fadiga a ainsi participé à son tout premier match sous la tunique de son club formateur, lui qui est arrivé au PSG à 12 ans. Lors de ses quatre derniers matches, Julian Draxler, buteur ce mercredi soir, a été impliqué sur trois buts. Mieux, grâce à cette réalisation, l’international allemand a inscrit son 21e but sous le maillot parisien, ce qui lui permet d’entrer dans le top 50. Face à Metz, le Paris Saint-Germain a remporté ses neuf dernières rencontres en Ligue 1, un sacré chiffre. Un autre chiffre assez impressionnant : le club de la capitale a dû tenter sa chance au but 42 fois avant de marquer son premier but en Ligue 1. L’an passé, le chiffre de trois avait suffi.