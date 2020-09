Les chiffres marquants de la victoire contre Reims

Face au Stade de Reims, dimanche soir (victoire 2-0), le PSG a enchaîné un troisième succès consécutifs en Ligue 1, à l’occasion de la 5e journée. Une victoire solide qui montre la montée en puissance des Parisiens. Et cela se traduit en chiffres comme le rapporte le site officiel du club. C’est d’ailleurs, le troisième match cette saison que les Rouge et Bleu n’encaissent pas de but.

Surtout, cette rencontre face à Reims aura été marquée par le retour en force de Mauro Icardi. Muet depuis sept mois, l’Argentin a enfin retrouvé le chemin des filets avec le PSG. C’est son deuxième doublé sous le maillot parisien depuis son arrivée l’été dernier, après celui réalisé lors de la victoire 4-0 face à Marseille le 27 octobre 2019 au Parc des Princes.

Et Icardi peut remercier Kylian Mbappé pour les buts inscrits. En effet, l’international français est à l’origine des deux buts de son coéquipier grâce à ses deux offrandes contre Reims. C’est ainsi son 3e doublé de passes décisives en Ligue 1 depuis le début de sa carrière.