Les exigences de Cavani lui ferme la porte à la Juventus (GDS)

Edinson Cavani avait décidé de ne pas prolonger son contrat jusqu’à la fin du Final 8 de la Ligue des Champions afin de se pencher sur son avenir. Mais nous sommes le 7 septembre et l’attaquant uruguayen n’a toujours pas trouvé de club et en est encore libre comme l’air. L’une des raisons à ça, ses exigences financières. El Matador ne voudrait pas baisser trop son salaire parisien, ce qui lui a déjà fermé la porte du Benfica Lisbonne et de bon nombre de club. Le dernier en date ? La Juventus de Turin. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Cavani aurait demandé un salaire de 12 millions d’euros à la Juventus de Turin pour envisager de rejoindre la Vieille Dame. Il a alors reçu une fin de non-recevoir, la Juventus ayant mis fin directement aux discussions. S’il ne change pas ses exigences, Cavani risque de rester libre encore un bon bout de temps.