Les joueurs et les clubs vont dire merci aux personnels soignants ce week-end

Le personnel soignant a été énormément sollicité ces derniers mois avec la pandémie du Coronavirus. Pour leur rendre hommage, la Ligue a décidé de mettre en place plusieurs initiatives pour remercier le personnel soignant ce week-end, lors de la 3e journée de Ligue 1 et Ligue 2 comme le rapporte Le Parisien sur son site internet. À chaque début de match, PSG / OM pour les Rouge & Bleu, une minute d’applaudissement sera effectué avant le coup d’envoi. Les capitaines, entraîneurs, présidents de clubs et “arbitres, délégués et personnels officiels des matches” seront invités à porter un brassard “Supporter des soignants“. “La LFP et les clubs professionnels relaieront sur leurs réseaux sociaux, sites Internet et dans les stades un clip vidéo, avec des messages de remerciement des joueurs, et des visuels autour du même thème. Certains clubs pros ont également prévu d’inviter des personnels soignants“, conclut le quotidien francilien.