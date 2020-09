Les joueurs parisiens de retour à l’entrainement

Le Paris Saint-Germain tente de retrouver un rythme normal en cette journée de vendredi. Après avoir confirmé six cas de COVID-19 au sein de son effectif (les joueurs concernés sont Di Maria, Paredes, Neymar, Icardi, Navas et Marquinhos), les Rouge & Bleu ont retrouvé le chemin de l’entrainement.

Si certains membres de l’effectif sont avec leur équipe nationale, comme les internationaux français et allemands, d’autres sont confinés chez eux. Mais le reste des joueurs ont pu retoucher le ballon, sur les terrains du Centre d’entrainement Ooredoo, pour la première fois depuis la finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich (0-1). Sur les photos du club, on retrouve Marco Verratti, Juan Bernat, Pablo Sarabia, Ander Herrera, Layvin Kurzawa (qui fête son 28e anniversaire), Idrissa Gueye ou encore Abdou Diallo.

De quoi retrouver du rythme à moins d’une semaine avant de retrouver la Ligue 1 et la rencontre contre le RC Lens.