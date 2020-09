Les mesures sanitaires prises par le RC Lens face au PSG

Le Paris Saint-Germain est à trois jours de débuter sa nouvelle saison en Ligue 1 face au RC Lens dans un contexte de crise sanitaire. Si six joueurs parisiens sont actuellement contaminés par le COVID-19, les Lensois ne pourront recevoir que 5 000 personnes dans leur stade, après que la préfecture ait refusé une dérogation pour accueillir davantage de spectateurs. Le club Sang & Or a expliqué sur ses canaux de communication les différentes mesures sanitaires qui seront prises en tribunes lors de ce match.

Sans surprise le port du masque sera obligatoire “aux abords et aux entrées de l’enceinte” et durant “l’intégralité de la rencontre”. De plus, “un siège d’écart” séparera les “groupes de personnes” pour respecter les distanciations sociales mais aussi de gel hydroalcoolique sera disponible un peu partout au sein de l’enceinte lensoise.

Enfin la tribune debout, la “Marek”, sera fermée. Ses abonnés auront par contre la priorité à l’achat de places.