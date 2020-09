Letellier : “Pour ma famille, mes proches et moi-même, c’est un vrai rêve”

Avec les probables départs en prêt de Marcin Bulka et Garissone Innocent, le PSG a décidé de faire appel à un ancien du centre de formation pour occuper le rôle de numéro 3 des gardiens de but (derrière Keylor Navas et Sergio Rico) pour la saison 2020-2021. En effet, le Titi du PSG, Alexandre Letellier, s’est engagé pour une saison avec le club de la capitale, soit jusqu’au 30 juin 2021. Pour le site officiel, le portier de 29 ans – qui a été formé au PSG de 2000 à 2010 – a évoqué son retour au sein de son club formateur.

“C’est un moment incroyable. J’ai été formé ici, pendant 10 ans, sans avoir signé professionnel au final. Et je reviens 10 ans plus tard pour finalement faire partie de cette équipe. C’est un sentiment formidable. Pour ma famille, mes proches et moi-même, c’est un vrai rêve ! a déclaré Alexandre Letellier via psg.fr. Mes objectifs personnels ? Ce sera de progresser le plus possible, d’apprendre, de bien travailler et d’aider mes coéquipiers au maximum. Et je suis impatient de rencontrer mes coéquipiers gardiens de but avec qui je vais travailler !” L’ancien portier du SCO Angers était notamment présent à l’entraînement à la veille de la rencontre face au Stade de Reims (5ème journée de Ligue 1).