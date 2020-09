Ligue 1 – Benoît Bastien arbitre de Nice / PSG

Ce dimanche à 13h (Canal Plus et Téléfoot), le PSG va poursuivre son début de saison éprouvant face à l’OGC Nice, dans le cadre de la 4ème journée de Ligue 1. Face aux Niçois à l’Allianz Riviera, les Parisiens enchaîneront leur quatrième match en dix jours et devront composer sans de nombreux joueurs absents pour cause de blessure ou suspensions (Bernat, Diallo, Kurzawa, Paredes et Neymar). Une rencontre qui sera dirigée par Benoît Bastien. L’arbitre de 37 ans sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Arnaud Baert sera le quatrième arbitre. Enfin, Bastien Dechepy et Alexandre Castro officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.