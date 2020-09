Ligue 1 : Bordeaux et l’OL se neutralisent (0-0)

Après la trêve internationale, c’est le retour de la Ligue 1 ! Et pour ouvrir cette 3e journée de Championnat, les Girondins de Bordeaux reçoivaient l’Olympique Lyonnais au Matmut Atlantique. Les deux formations restaient sur une victoire et comptaient enchaîner ce soir. Mais finalement, elles se sont quittées sur un triste match nul et vierge (0-0).

XI Bordeaux : Costil – Sabaly, Baysse, Koscielny, Benito – Otavio, Basic – Oudin, De Préville, Hwang – Kalu

XI OL : Lopes – Denayer, Marcelo, Andersen – Dubois, Bruno G., Caqueret, Cornet – Toko-Ekambi, Dembélé, Depay