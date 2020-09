Ligue 1 – Ruddy Buquet arbitre de Stade de Reims / PSG

Après la victoire face à l’OGC Nice (3-0) le week-end dernier, le PSG affrontera le Stade de Reims – au Stade Auguste-Delaune – ce dimanche 27 septembre à 21h (Téléfoot) en clôture de la 5ème journée de Ligue 1. Les Parisiens auront pour objectif d’enchaîner une troisième victoire consécutive en Championnat et pourront compter sur les retours de Neymar Jr et Leandro Paredes (qui ont purgé leur suspension).

Et cette rencontre de Ligue 1 entre Rémois et Parisiens sera arbitrée par Ruddy Buquet. Il sera assisté par Mickaël Annonier et Guillaume Debart. Bartolomeu Varela sera la quatrième arbitre. Enfin, Antony Gautier et Hamid Guenaoui officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. Cette saison, Ruddy Buquet a arbitré deux rencontres de Ligue 1 pour un total de 9 cartons jaunes distribués.