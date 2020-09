L’inter pourrait vendre Brozovic au PSG afin de financer l’opération Kanté (Tuttosport)

Le journal sportif turinois TuttoSport évoque aujourd’hui en première page le mercato Nerazzurri. L’Inter veut remodeler son milieu de terrain. Et selon le quotidien transalpin, le tournant stratégique pour l’Inter dans le dossier N’Golo Kanté (obsession du coach Antonio Conte) pourrait venir du PSG avec Marcelo Brozovic (27 ans). Le milieu de terrain croate intéresserait le PSG (alors que Radja Nainggolan pourrait lui se retrouver à Cagliari). Deux ventes potentielles qui permettraient financièrement à l’Inter de recruter le Bleu N’Golo Kanté (sous contrat jusqu’en 2023 avec Chelsea). En outre, Marcelo Brozovic serait favorable à l’idée de rejoindre le PSG. Reste à imaginer et trouver un accord financier, ce qui n’est pas la partie la plus aisée. Le joueur sous contrat jusqu’en 2022 est coté 50M€ par Transfermarkt.