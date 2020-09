Lizarazu : “S’il y a le moindre risque avec Neymar, il ne faut pas le prendre”

Ce dimanche, coup d’envoi à 21h en direct sur Téléfoot, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille se feront face dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Un Classique qui sera également le 50e au Parc des Princes. Et à quelques heures du début de cette rencontre, une question se pose : en l’absence de tant de joueurs côté PSG, faut-il prendre le “risque” d’aligner Neymar Jr d’entrée, alors même que l’auriverde n’a que deux petits entraînements dans les jambes ? Pour Bixente Lizarazu, la réponse est non.

En effet, sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu a estimé que c’était prendre un trop gros risque de faire jouer Neymar d’entrée de jeu et ce, même si c’est l’Olympique de Marseille en face : “Neymar titulaire face à Marseille ? S’il y a le moindre risque, il ne faut pas le prendre. La saison est longue et, on le sait, Neymar a eu des blessures assez importantes sur ces dernières années. Il ne faut pas oublier non plus que son dernier match, c’était le 23 août dernier en finale de la Ligue des Champions. Le PSG ne peut pas caller sa saison sur le Classique. Il ne peut pas caller sa saison sur un match, ce n’est pas possible. S’il y a un risque, s’il n’est pas assez préparé, je ne prendrais pas ce risque-là avec Neymar.”