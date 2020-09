Louakima : “Le PSG ne m’a pas bloqué (…) Ils ont compris ma situation”

Alors qu’il était sous contrat apprenti avec le PSG jusqu’en 2021, Corentin Louakima a décidé de signer un premier contrat professionnel de trois ans (2023) à l’AS Roma. Le latéral droit évoluera dans un premier temps avec la section U18 du club italien. Dans un entretien accordé à Goal.com, le joueur de 17 ans est revenu sur son départ au sein de son club formateur.

“J’ai été séduit par le projet de l’AS Roma. Après ma blessure au mois de février, le PSG s’est dit prêt à me garder, mais ils m’ont aussi annoncé que si j’avais une opportunité intéressante, ils ne me fermeraient pas la porte, a affirmé Corentin Louakima. On a pesé le pour et le contre avec ma famille, et on a décidé de partir (…) Non, le PSG ne m’a pas bloqué. Ils auraient pu le faire et ils m’ont laissé partir. Ils ont compris ma situation.”

Corentin Louakima – qui est éloigné des terrains depuis une blessure en février aux ischios – s’est exprimé sur ses sept années passées au sein du centre de formation du PSG. “Il y a eu énormément de bons moments sur le terrain et en dehors. J’ai beaucoup appris à travers mes coaches et les matches que j’ai pu faire. Malgré cette blessure aux ischios, je ne retiens que du positif”, a déclaré le Titi du PSG.