Luis Fernandez pense que Lyon va titiller le PSG cette saison

Le PSG débute sa saison de Ligue 1 ce soir à Lens très affaibli. Sans Navas, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Icardi, Neymar et Mbappé le champion de France va tenter de faire un résultat chez le promu. La situation délicate liée au Covid va durer. Contre Marseille (le 13), Metz (le 16) et Nice (le 20), le PSG tentera de faire de son mieux. Cela augure-t-il une saison compliquée ? Ce n’est pas impossible juge Luis Fernandez, qui voit bien Lyon titiller Paris.

“A priori, Paris part avec pas mal d’avantages. Ils ont l’effectif suffisant par rapport aux autres, et, en plus, leur parcours en Ligue des champions va leur donner encore plus de force. Mais c’est vrai qu’avec le virus et les conditions de jeu, la situation reste fragile. Peut-être que le PSG ne va pas dominer la Ligue 1 aussi facilement que les années précédentes”, commente Luis Fernandez dans Le Parisien. “Aujourd’hui, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut avoir des matchs reportés. Paris va jouer Lens et Marseille sans sa meilleure équipe. Tu peux te retrouver diminué, et forcément, ça rééquilibre une compétition. Je ne vois pas le PSG dominer ce championnat avec 20 ou 30 points d’avance. Il ne faut pas oublier que Lyon ne sera pas en Ligue des champions et pourra se concentrer sur le Championnat. Il y aura plus de suspense.”