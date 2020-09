Marcelo (OL) apporte son soutien à Neymar

On n’a pas fini d’entendre parler de ce PSG/OM (0-1) et de ses conséquences extra-sportives. Les attitudes et propos des joueurs sur le terrain dimanche soir vont être analysés, des sanctions vont tomber, d’autant plus que le nouveau président de la Ligue de football professionnel, Vincent Labrune, voudra faire du zèle.

Quoi qu’il en soit, Marcelo, le rugueux défenseur de l’Olympique Lyonnais qui se chauffe souvent avec Neymar, a apporté son soutien au numéro 10 du PSG révulsé hier par les “propos racistes” d’Alvaro Gonzalez, le sulfureux défenseur marseillais. Le Phocéen aurait ainsi dit à Neymar : “Fils de pute de singe.”

“Non au racisme ! On continue de répéter la même chose encore et encore dans le sport ! Ça suffit ! Neymar, on est avec toi”, a tweeté Marcelo.

De son côté, Alvaro Gonzalez a assuré sur Twitter qu’il n’était pas raciste : “Il n’y a pas de place pour le racisme. J’ai une carrière propre avec beaucoup de partenaires au quotidien. Il faut savoir perdre parfois et l’assumer. Incroyables 3 points. Allez l’OM. Merci la famille.”