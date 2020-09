Marquinhos : “Depuis Marseille, l’équipe monte en puissance”

Dans un match rythmé et animé, le PSG s’est imposé face au Stade de Reims (2-0) grâce à un doublé de Mauro Icardi, en clôture de la 5ème journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux Parisiens de remonter à la 7e place de Ligue 1 (9 pts). Au micro de Téléfoot, le capitaine des Rouge et Bleu, Marquinhos, est revenu sur la belle prestation parisienne.

“Une victoire avec deux buts d’un attaquant qui devait marquer pour la confiance. On avait une équipe offensive, il fallait que tout le monde s’aide pour avoir un bon pressing. C’était le moment de faire des tests pour la saison avec des objectifs importants qui vont vite arriver, a déclaré Marquinhos après la rencontre. Un nouveau clean-sheet ? Très bien et ça donne confiance, le travail collectif est bien fait avec un pressing haut. Depuis Marseille, l’équipe monte en puissance. Je pense qu’on peut faire mieux mais pour un début de saison c’est très bien de gagner. Je pense qu’on avait une équipe offensive et il fallait que la défense soit haute, je ne voulais pas que les joueurs offensifs descendent pour ne pas trop défendre. Il fallait trouver des espaces et casser des lignes.”