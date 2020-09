Marquinhos en attente de résultats après un contact avec une personne positive au Covid

Et si on assistait au PSG à un “cluster d’Ibiza” ?! Le club de la capitale vient de communiquer que trois de ses joueurs étaient positifs au COVID-19. Le journal L’Équipe a par la suite rapporté sur son site internet que les Parisiens concernés seraient Angel Di Maria, Leandro Paredes et Neymar Jr. Les trois Sud-Américains devront observer une quarantaine d’une semaine selon le protocole de la Ligue. Mais pour le club de la capitale, la crainte serait qu’il y ait d’autres cas qui se révèlent dans les prochains jours…

Rappelons que les trois contaminés étaient à Ibiza comme Ander Herrera, Mauro Icardi, Keylor Navas, Marco Verratti et Marquinhos. Le Brésilien justement attend de son côté les résultats de son test, comme l’a affirmé sa femme sur les réseaux sociaux.

Cette dernière a annoncé qu’ils s’étaient fait tester après avoir été en contact avec une personne déclarée positive au coronavirus. Elle déclare même avoir le nez bouché depuis leur retour dans la capitale, même si dans la “story suivante” elle publie une photo d’elle-même en compagnie de Marquinhos en disant que “tout va très bien là”. Une situation des plus complexes à gérer alors que le championnat de France devrait reprendre le 10 septembre prochain face au RC Lens pour les Parisiens…