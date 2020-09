Marquinhos et Neymar appelés par le Brésil

Si lors de la dernière trêve internationale les sud-américains du PSG avaient pu prendre des vacances, la donne sera différente en octobre. Les éliminatoires pour le Mondial 2022 de la zone Amérique du Sud débuteront pour le Brésil les 8 et 13 octobre. D’abord au Maracanã de Rio contre la Bolivie. Puis au Pérou, à Lima (Estadio Nacional). Dans cette perspective, le sélectionneur auriverde, Tite, a convoqué 23 joueurs. Parmi eux, Marquinhos et Neymar (PSG) et Thiago Silva (Chelsea).

La liste de 23 du Brésil