Marquinhos : “Le plus important était vraiment la victoire”

Le PSG peut remercier Draxler. Alors que les Rouge et Bleu se dirigeaient vers un match nul face au FC Metz, en évoluant à 9 contre 11, l’international allemand a libéré les Parisiens grâce à un but salvateur en toute fin de match (1-0, 90e+2). Une réalisation qui permet au club de la capitale de glaner ses premiers points de la saison 2020-2021. Après la rencontre, le nouveau capitaine du PSG, Marquinhos, a évoqué cette rencontre difficile face aux Messins, au micro de Téléfoot.

“Oui, quand on regarde le match, on se dirigeait vers ça (un match nul 0-0) jusqu’à la fin, c’était un peu compliqué. Surtout en reprise comme ça où on veut débloquer le match rapidement. L’état d’esprit était là jusqu’à la fin et le plus important était vraiment la victoire parce qu’on avait déjà deux défaites. Et avec un match nul encore à la maison, ça allait être plus compliqué pour nous.”

Marquinhos est également revenu plus en détails sur la victoire au finish des Rouge et Bleu face au FC Metz sur le site officiel du PSG. “Ce but à la fin du match était un soulagement. Après deux défaites, un match nul aurait été dur à encaisser. On a fait un bon match, on s’est créé beaucoup d’occasions, on a réussi à récupérer le ballon haut. Mais comme contre Marseille il fallait concrétiser ça au tableau d’affichage, a déclaré le capitaine parisien, Marquinhos, sur psg.fr. Ce but de Julian nous a fait du bien. Le foot ça va très vite, notre rôle en défense est de garder la vigilance de l’équipe. On doit rester agressif et bien concentré pour ne pas prendre de but et motiver nos attaquants pour qu’ils marquent. On n’a pas eu le temps de bien se préparer, on a un calendrier compliqué et on a dû faire face au Covid… Donc on se prépare avec les matches mais il ne faut pas se chercher d’excuses. Il faut jouer, gagner et prendre des points peu importe la manière. On a une bonne équipe et un bon groupe. Au fil du temps on va augmenter notre niveau de performances pour les échéances à venir.”