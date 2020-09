Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec les Bleus

Le Paris Saint-Germain est en pause ce week-end avant d’avoir un programme de reprise très (très) chargé. Avec trois matches en six jours, et au moins six absents pour cause de contamination au COVID-19, le début de saison des Parisiens ne va pas être de tout repos. Si certains membres de l’effectif sont donc confinés, d’autres ont repris l’entrainement. Les derniers restants sont eux avec leur équipe nationale. C’est le cas de Kylian Mbappé, auteur du seul but de la rencontre face à la Suède ce samedi. Le numéro 9 Rouge & Bleu, habitué aux records, vient à nouveau d’en faire tomber un.

En effet, le site internet du club de la capitale explique qu’avec ce nouveau but, le 14e avec les Bleus dont 13 avec le PSG, Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain avec l’équipe de France devant Dominique Rochetau (12). Rappelons que l’attaquant de 21 ans compte seulement… 35 sélections avec les tricolores !

Par ailleurs l’international aura été impliqué sur sept buts (4 buts, 3 passes décisives) lors de ses sept dernières sélections. Un chiffre qui ne fait que confirmer son influence au sein de l’équipe de France !