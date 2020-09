Mbappé et Kimpembe encore alignés mardi par Deschamps ?

Si Thilo Kehrer et Julian Draxler ont disputé l’intégralité du Suisse-Allemagne (1-1) dimanche soir en Ligue des nations, le PSG peut espérer que demain, contre la Croatie, au Stade de France, Didier Deschamps ne sollicitera pas autant Presnel Kimpembe et (encore plus) Kylian Mbappé toujours dérangé par sa cheville droite. En effet, le club francilien doit disputer une série de quatre matches en dix jours à compter de jeudi (Lens, OM, Metz, Nice) allégé de six cadres positifs au Covid (Navas, Marquinhos, Paredes, Neymar, Di Maria, Icardi), et il lui faut… des joueurs.

Anthony Martial est plus qu’une option. Un duo avec Wissam Ben Yedder pourrait permettre à Olivier Giroud et Kylian Mbappé de rester sur le banc. Rappelons que l’attaquant du PSG a connu une alerte à sa cheville à la 57e minute du Suède-France et qu’il était resté un moment au sol avant de jouer vingt minutes de plus. “Ça va un peu mieux mais j’ai toujours mal”, a confié Kylian Mbappé hier, au micro de Téléfoot. De quoi le ménager.