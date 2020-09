Mbappé et Kimpembe sur le banc face à la Croatie (La Chaîne L’Équipe)

Le Paris Saint-Germain est à trois jours de débuter sa nouvelle saison contre le RC Lens en pleine crise sanitaire et tout ça avec six joueurs parisiens contaminés par le COVID-19 et d’autres actuellement avec leur équipe nationale. Dans ce contexte très compliqué, l’équipe de France joue demain face à la Croatie en Nations League, et l’interrogation majeure réside sur les titularisations ou non de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.

Selon La Chaîne L’Équipe, et son correspondant Bertrand Latour, Thomas Tuchel devrait regarder ce match en toute quiétude puisque les deux joueurs parisiens commenceraient la rencontre de ce mardi sur le banc des remplaçants. Même si Didier Deschamps n’a pas voulu confirmer cette information, le journaliste semble assez affirmatif sur la véracité de cette révélation. Par ailleurs ce dernier explique que le système en 3-5-2 devrait être reconduit.

Rappelons que dans une interview donnée à l’émission dominicale Téléfoot, Mbappé se voulait rassurant sur l’état de sa cheville même si celui-ci a avoué qu’il n’était toujours pas revenu à 100%.