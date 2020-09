Tribune CS – Suède / France avec Mbappé et Kimpembe titulaires

Pour la première journée de Ligue des Nations, la France affronte la Suède à Solna (à 20h45 sur M6). Pour cette rencontre, Didier Deschamps a titularisé les deux Parisiens présents dans son effectif : Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Le sélectionneur des Bleus a décidé de composer son équipe dans un inédit 3-4-1-2. Le défenseur parisien est associé à Varane et Upamecano dans une charnière à trois. De son côté, Mbappé est associé à Giroud en attaque. Griezmann sera en soutien des deux attaquants. Les anciens Parisiens – Adrien Rabiot et Lucas Digne – sont présents dans ce onze de départ.

XI de la Suède : Olsen – Lustig, Lindelöf, Jansson, Bengtsson – Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg – Berg, Quaison

XI de la France : Lloris – Upamecano, Varane, Kimpembe – Dubois, Kanté, Rabiot, Digne – Griezmann – Mbappé, Giroud