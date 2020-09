Mbappé : “Évidemment que le PSG a grandi avec cette finale de C1”

Actuellement avec l’Equipe de France afin de participer aux premiers matches de la Ligue des Nations, Kylian Mbappé a offert la victoire aux Bleus face à la Suède (1-0), au terme d’un match soporifique. Et pour l’émission Téléfoot, l’attaquant du PSG est revenu sur de nombreux sujets dont la dernière finale de Ligue des champions des Rouge et Bleu face au FC Bayern Munich et sur sa blessure à la cheville contractée lors de la finale de Coupe de France. Extraits choisis.

Sa blessure à la cheville

Mbappé : “Ça va un peu mieux, j’ai toujours mal mais je pense que ça va être comme ça pendant de longues semaines, ça ne se remet pas comme ça. C’était un contexte particulier, je voulais jouer la Champions League à tout prix et fermer les yeux. Le staff médical au club a pris soin de moi pour que je puisse être sur pieds. Et maintenant, plus les jours vont avancer, mieux ça va se passer. Il faut attendre, c’est une question de temps. Il ne faut pas rattraper le temps, donc on va voir. J’essaye d’être le plus décisif possible même amoindri.”

Avez-vous digéré cette finale de C1 perdue ?

Mbappé : “Il faut, c’est triste et difficile à dire mais c’est malheureusement et heureusement notre vie. Quand on gagne la Coupe du monde (en 2018, ndlr), on revient en club et on doit oublier. Là, on perd la Ligue des champions, il faut oublier aussi, c’est une nouvelle saison. Bien sûr que c’était une déception incroyable mais c’est le métier qui veut ça, il faut passer à autre chose, ne pas avoir de sentiment et être concentré sur la nouvelle saison.”

Des regrets sur cette finale ?

Mbappé : “Bien sûr qu’on a des regrets. On a eu des occasions et j’ai eu une occasion (juste avant la pause, ndlr). On aurait pu marquer parce qu’on savait que l’équipe qui allait marquer la première pouvait gagner. Dans les matches comme ça, il n’y a pas de gros score. Mais c’est comme ça, c’est le football et il faut passer au dessus de ça. Plein d’équipes ont perdu une finale et ont gagné l’année d’après. Il faut positiver et faire un bon recrutement parce que je pense que ça va être important. Il faut acheter des joueurs, mais on verra comment ça va se passer. Il y a des gens qui font leur travail et j’espère qu’on aura des bonnes recrues pour redémarrer la saison avec l’objectif de faire mieux que la saison passée.“

Le PSG a grandi malgré la défaite en finale ?

Mbappé : “Évidemment que le PSG a grandi avec cette finale de C1. Je pense qu’il y avait un blocage. Ça faisait 9 ans qu’il n’avait pas passé les quarts de finale (25 ans, ndlr). Il y avait ce blocage même si on ne voulait pas trop le laisser paraître à l’extérieur. Et là, on a brisé ça et on a vu ce qu’il fallait faire. Maintenant il faut continuer sur cette lancée mais je pense qu’on est sur le bon chemin. Vous pensez que le PSG va finir par gagner la C1 ? Bien sûr, il faut parce que si on n’y croit pas, personne ne va y croire pour nous. Mais il n’y a pas de problème, il y a de la qualité, on a crée un collectif. Maintenant, il y a quelques ajustements à faire, la Ligue des champions ce sont des détails, on a perdu sur des détails et maintenant il ne faut pas négliger ces détails-là.”