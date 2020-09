Mbappé : “J’ai un peu mal mais ça va aller de mieux en mieux”

Seule éclaircie d’un match insipide entre la Suède et la France (0-1) avec son but, Kylian Mbappé a joué 77 minutes ce soir. En seconde période, l’attaquant parisien est resté au sol quelques secondes après un choc à la cheville droite, celle qui l’avait éloigné des terrains quelques semaines après la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne. À l’issue de cette victoire, le numéro 7 parisien a avoué souffrir encore un peu de sa cheville mais si “ça va” selon lui.

“J’ai un peu mal. J’ai pris un coup, mais ça va aller de mieux en mieux. Donc ça va. Titulaire mardi ? Je ne sais pas, on va voir avec le coach. S’il veut que je joue, je jouerai avec grand plaisir, sinon je resterai sur le banc, explique Mbappé au micro de M6 avant d’expliquer les difficultés rencontrées par les Bleus ce soir. C’est un nouveau système, on joue à l’extérieur, ça a été une rencontre compliquée. On s’est bien battus, ce n’était pas facile. Il y a quelques séquences à retenir, cela ne va pas être top tout de suite mais on a vu que cela pourra être mieux. Dans le 3-5-2, c’est clair que je suis plus proche du but, je suis content. Mais ça correspond aussi aux caractéristiques d’autres joueurs dans l’équipe. On n’est pas tous au même point physiquement. Le plus important c’est la victoire, on commence bien cette phase de poules.”