Mbappé : “Retrouver une victoire avec la manière, ça fait du bien”

Pour son premier match de la saison avec le PSG, Kylian Mbappé s’est montré décisif (noté 8 / 10 par la rédaction de Canal Supporters) lors de la victoire face à l’OGC Nice (3-0) avec un but, un pénalty provoqué et une action décisive sur la réalisation d’Ángel Di María. Au micro de Canal Plus, l’attaquant parisien est revenu sur la bonne prestation des Rouge et Bleu.

“J’étais content d’enfiler de nouveau le maillot. Ici quand tu loupes une semaine, tu loupes 10 matches. J’étais devant ma télé et je voulais juste revenir pour aider l’équipe, donc j’étais content. Après en deuxième mi-temps, il y a eu quelques pertes de balle, mais le plus important c’est la victoire et l’équipe, a déclaré Mbappé après la rencontre. On a quand même eu une période compliquée, ce n’était pas facile ces derniers temps (…) Retrouver une victoire avec la manière, ça fait du bien.”