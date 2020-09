Mbappé testé positif à la Covid-19, forfait pour Lens et Marseille

Le sort continu de s’acharner sur le PSG. Après les tests positifs de Neymar, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Icardi et Navas, le PSG a encore vu un de ses joueurs majeurs être testé positif à la Covid-19. En effet, selon les informations de la Chaîne Téléfoot, Le Parisien et de RMC Sport, Kylian Mbappé a été testé positif au Coronavirus. Il quitte ainsi directement le rassemblement de l’équipe de France et est ainsi forfait pour le match contre la Croatie. Le numéro 7 parisien est également forfait pour les matches contre Lens et Marseille rapporte les deux médias. Selon Loïc Tanzi, Kylian Mbappé est également incertain pour le match contre Nice (20 septembre). “Kylian Mbappé a passé un test PCR diligenté par l’UEFA ce matin. Il s’est révélé positif. L’attaquant de l’équipe de France a été placé à l’écart du groupe après la réception des résultats, à l’issue de l’entraînement. Avant de regagner son domicile dans la soirée. Il est asymptomatique“, conclut RMC Sport.